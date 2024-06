Numer jeden na wakacje w Polsce. Już wiadomo, że padnie rekord

- Warszawa to od wielu lat niezwykle ważne miejsce na mapie wydarzeń o charakterze sportowym czy kulturalno-rozrywkowym. Stolicę Polski coraz bardziej doceniają turyści z zagranicy, którzy chętnie uczestniczą nie tylko we wspomnianych wydarzeniach, ale też przyjeżdżają tu na city break, by obcować z kulturą, historią i wszystkim tym, co ma do zaoferowania Warszawa - mówi Karol Wiak z Nocowanie.pl