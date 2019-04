Nurkowanie z Jezusem na Wielkanoc. Niezwykła atrakcja

Mieszkańcy Key Largo w stanie Floryda zaproponowali niezwykłe urozmaicenie tegorocznych świąt wielkanocnych. Zamiast spędzić niedzielę wielkanocną tradycyjnie przy stole, można ją spędzić nurkując z Jezusem.

Zlokalizowany na głębokości ok. 7,5 metra pod wodą "Jezus Głębin" wyciąga swoje ręce ku górze, jakby próbował przywitać nadpływających turystów. Ta rzeźba, wykonana przez włoskiego artystę Guido Galletti, znalazła się tam celowo - i nie jest to jedyne miejsce na świecie, gdzie możemy znaleźć takie podwodne atrakcje. Inne kopie znajdują sie m.in. we Włoszech.