Oblężenie tatrzańskich schronisk. W najpopularniejszych już nie ma miejsc na lato

Planujesz letni urlop w polskich Tatrach z noclegami w schroniskach? Rezerwuj je szybko, bo inaczej możesz mieć problem. Okazuje się, że zainteresowanie pobytem w tatrzańskich schroniskach jest tak duże, że w najpopularniejszych w wielu terminach nie ma już miejsc.

Schronisko Górskie PTTK w Dolinie Pięciu Stawów Polskich znajduje się w jednym z cenniejszych obszarów Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jest najwyżej położonym w polskiej części Tatr (1670 m n.p.m.). To także jeden z najpopularniejszych celów wycieczek po polskich górach. Dojdziemy tam m.in. zielonym szlakiem przez Dolinę Roztoki. Schronisko stanowi świetną bazę wypadową, np. na słynną Orlą Perć . Miejsca w "Pięciu Stawach" w letnich terminach znikają więc jak świeże bułeczki.

- Co roku jest ogromne zainteresowanie noclegami. Rezerwacje umożliwiamy już od 1 lipca na cały przyszły rok. Czyli tak naprawdę można zrobić plany z rocznym wyprzedzeniem - dowiedzieliśmy się w schronisku.

Obiekt dysponuje 67 miejscami noclegowymi , w pokojach 2-,4-,7-,8- i 10-osobowych. Cena w sezonie za noc wynosi od 45 do 90 zł .

– Wiele terminów jest już zarezerwowanych, ale w każdym miesiącu są jeszcze wolne miejsca. Zawsze coś się znajdzie, tylko nie w pokojach 2-osobowych czy 4-osobowych, ale w większych - pociesza pracownica obiektu. - Schronisko co roku jest pełne od czerwca do końca września. Jak pogoda pozwala, to w październiku również - dodaje.