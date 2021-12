Obowiązkowe testy po powrocie spoza Schengen. Wiceminister rozwiewa wątpliwości

Niejasne zasady

Wszystko wydaje się jasne, ale wcale takie nie jest. Okazuje się bowiem, że zasady te dotyczą tylko podróży lotniczych. Dlatego osoby, które np. zdecydują się na podróż samochodem z Lwowa do Warszawy już testować się nie muszą. Z podobnej opcji może skorzystać mnóstwo Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Gdyby chcieli do kraju wrócić samolotem, to od 15 grudnia musieliby się testować. W przypadku podróży samochodem czy autokarem, nie muszą się o to martwić.