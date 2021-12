Rumunia. Nowe obostrzenia dla podróżnych

Ostro na granicy, luźniej w kraju

Co ciekawe, w momencie, gdy zaostrzono restrykcje na granicy, to część restrykcji wewnątrz kraju została złagodzona. Uchylono obowiązującej do tej pory godzinę policyjną między godz. 22 a 5 nad ranem. Sklepy i restauracje mogą być otwarte do godz. 22, o godzinę dłużej niż było to dopuszczalne wedle dotychczasowych obostrzeń. Noszenie maseczek wciąż jest obowiązkowe w transporcie publicznym i w pomieszczeniach zamkniętych. Zniesiono jednak wymóg noszenia ich na zewnątrz, z wyjątkiem zatłoczonych obszarów, takich jak rynki.