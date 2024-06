Od plażowania po odwiedziny u olimpijskich bogów. Cztery greckie destynacje na udany urlop

Chalkidiki, zwane też Półwyspem Chalcydyckim należy do najpiękniejszych zakątków Grecji – niektórzy zwykli nawet mawiać, że to greckie Karaiby! Leży u wybrzeży Morza Trackiego (północnej części Morza Egejskiego). Składa się z trzech przylądków, a niektórzy twierdzą, że kształtem region ten przypomina… trójząb Posejdona. Co ciekawe – każdy z przylądków jest nieco inny. Kassandra to najbardziej turystyczna i rozrywkowa część, Athos jest bardziej górzysta i nieco tajemnicza (część półwyspu Athos wraz ze szczytem o tej samej nazwie jest zamieszkiwana wyłącznie przez mnichów prawosławnych i stanowi terytorium autonomiczne), a Sithonia – rajska i dzika.