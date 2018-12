Sardynia. Włoska wyspa dla wymagających

Na Sardynii spotkasz Julię Roberts i zasmakujesz w windsurfingu. Mekka bogaczy zachęca odosobnionymi zatokami, plażą Poetto z flamingami, dzikimi krajobrazami, widokami niczym na Seszelach. Na luksus w tej części słonecznej Italii nie wydasz majątku.

Sardynia – przypadkowa włoska gwiazda

Sardynia sąsiaduje z Korsyką , wciąż jest nieco dzika, z urozmaiconą linią brzegową, ze stromo opadającymi do czystej wody klifami, śnieżnobiałym piaskiem oraz z silnymi wiatrami. Wyspa dysponuje świetnymi warunkami naturalnymi na typowe wakacje w stylu dolce vita . Według lokalnej legendy podobno w czasie planowania największych inwestycji sardyński rząd wymógł obostrzenia dotyczące zachowania lokalnego krajobrazu w maksymalnie nieprzetworzonym stanie. Dzięki tej decyzji widoków do dziś nie zaburzają wielopiętrowe, betonowe hotele, dopuszczalne rodzaje budulca pochodzą wyłącznie z Sardynii, podobnie jak sadzona masowo roślinność, a na terytorium włoskiej wyspy nie ma żadnej sieci fast foodów czy szpecących uroki natury billboardów. Harmonii zabudowy dopełnia różowy granit, dachówki w naturalnym kolorze oraz wszechobecny jałowiec. Z architekturą zdecydowanie tutaj nie przesadzono.

Porto Cervo – luksus na wyciągnięcie ręki

Pierwotnie wspaniały raj dla bogaczy charakteryzował się jako ziemie wyjątkowo nieurodzajne, suche oraz stosunkowo biedne, więc nawet lokalni rybacy byli zdziwieni, że ktoś zaczyna tutaj inwestować, i to na tak dużą skalę. A wszystko zaczęło się pod koniec lat 50. ubiegłego wieku, kiedy to szalenie zamożny książę Agi Chan IV przelatywał nad tą częścią Sardynii swoim samolotem. To, co zobaczył na Szmaragdowym Wybrzeżu, tak mu się spodobało, że zlecił projekt znanemu, nieżyjącemu już architektowi Luigi Vietti, który doskonale wywiązał się z tego zadania. Miliarder zapraszał na imprezy gwiazdy i zamożne osobistości, a ich wspólne głośne szaleństwa w Porto Cervo przeszły już do historii. Podobnie jak swawole w willi byłego premiera Włoch, która znajduje się także w kurorcie. Bunga bunga już jednak nie mają tutaj miejsca, gdyż polityka skazano, a luksusową willę, gdzie szampan ”Cristal” wprost płynął strumieniami, sprzedano.