Odkryj Kowno. Nowy modny kierunek na tani weekend

Godzina lotu z Polski, a bilety kusząco tanie. Na miejscu masa zabytków, pyszne jedzenie i niskie ceny zakwaterowania czy atrakcji. Niemożliwe? A jednak. Poznajcie bliżej Kowno.

Jesień to idealny moment na city break. Krótkie wypady do jednego z europejskich miast o tej porze roku od lat są bardzo popularne wśród Polaków. Modzie sprzyjają niskie ceny biletów lotniczych. Dla tych, którzy już nie raz odwiedzili Paryż, Rzym czy Barcelonę, świetną alternatywą będzie wypad do naszego sąsiada.

Moda na Kowno

Kowno odwiedzam po kilkunastu latach. Mam tylko mgliste wspomnienia z objazdowej wycieczki po Litwie w czasach szkolnych. Pamiętam korki na granicy, przez które pierwszą kolację zjedliśmy w środku nocy, z kilkugodzinnym opóźnieniem. Teraz już nie ma takiego problemu – do drugiego największego miasta Litwy dolecimy samolotem z polskiej stolicy w 1 h i 10 minut. Ceny biletów są świetne – w październiku za lot w jedną stronę zapłacimy nawet 114 zł.

Kowno jest drugim (po Wilnie) co do wielkości miastem Litwy i, podobnie jak stolica kilka lat temu, staje się modnym celem wyjazdów dla europejskich turystów. Kusi pięknym położeniem, nad dwiema rzekami, Niemnem i Wilią. Na dodatek ponad połowa powierzchni miasta to tereny zielone. Do Kowna przyciągają jednak w pierwszej kolejności zabytki.

Najbardziej charakterystyczną atrakcją są z pewnością ruiny zamku z drugiej poł. XIV w. Warownia była świadkiem wielu ważnych wydarzeń. Przebywał tu m.in. Ulrich von Jungingen i Władysław Jagiełło. To najstarszy murowany zamek na Litwie. Punktem obowiązkowym jest Stare Miasto z XVI-wiecznym ratuszem i licznymi obiektami sakralnymi. Wśród klimatycznych ulic znajdziemy wiele przytulnych knajpek i kawiarni.

Śladami Mickiewicza

Zwiedzanie Litwy dla Polaków ma szczególny wymiar ze względu na wiele miejsc związanych z Adamem Mickiewiczem. I ja nie mogę sobie odmówić podążania szlakiem największego polskiego poety. Już na rynku w oczy rzuca się tablica poświęcona wieszczowi, na której widnieje napis po litewsku: “W tym budynku w latach 1819-23 żył i pracował jako nauczyciel poeta Adam Mickiewicz”. Jest umieszczona na jednej ze ścian dzisiejszego Gimnazjum Jezuitów. Dawniej mieściła się tu szkoła, w której wykładał literaturę, historię i prawo. Miał tam również swoją kwaterę.

Skręcamy w prawo i dochodzimy do charakterystycznej barokowej kamienicy. Dom Perkuna powstał na przełomie XV i XVI wieku, a za czasów Mickiewicza działał w nim teatr. Dziś znajdziemy tu niewielkie muzeum poświęcone wieszczowi. Jeśli jeszcze nam mało mickiewiczowskich klimatów, możemy udać się do położonej w dzielnicy Zielona Góra Doliny Mickiewicza. Jej urok opisał w poemacie “Grażyna”. W ukochanym miejscu poety znajduje się dziś pomnik. Co ciekawe, wbudowano w niego kamień, na którym siadał Mickiewicz.

Funikular z widokiem i jeden z najdłuższych deptaków Europy

W Kownie znajduje się wiele świetnych punktów widokowych. Z góry miasto prezentuje się znakomicie, a ta nietypowa perspektywa pozwala docenić, jak wiele zieleni jest w jego granicach. Wybieram taras widokowy na Aleksocie. Na wzgórze można wjechać jedną z najstarszych kolejek w Europie. Funikular funkcjonuje tu od 1935 roku. Kowno jest jedynym miastem w krajach bałtyckich, w którym można podróżować tym typem kolei linowo-terenowej. Nie mogę ominąć takiej okazji. Wjazd jest atrakcją samą w sobie, a widok ze wzgórza Aleksoty też niczego sobie.

Wracam do miasta i kieruję się na Aleję Wolności. Ma 1,7 km i jest jednym z najdłuższych deptaków w Europie. Najważniejsza ulica Nowego Miasta obfituje w sklepy, kawiarnie czy restauracje. Siadam w przytulnej knajpce, żeby podjąć decyzję, które z długiej listy muzeów w Kownie wybrać. Kusząco brzmi Muzeum Diabłów, podobno jedyne na świecie z imponującą kolekcją ponad 300 eksponatów. Wśród polecanych miejsc znajduje się także Muzeum Litweskich Instrumentów Ludowych.

Największy zespół klasztorny na Litwie

Podczas wizyty w Kownie nie można ominąć zespołu klasztornego w Pożajściu, który znajduje się w dzielnicy Pietraszuny. Choć jestem na Litwie tylko jeden dzień, decyduję się poświęcić czas na spacer po kompleksie. Nie żałuję. Jest znakomitym przykładem baroku włoskiego, jednym z najciekawszych w Europie Wschodniej. Ogromny zielony teren, niezwykłe malowidła i architektoniczne smaczki to prawdziwa uczta dla oka. Największy zespół klasztorny na Litwie powstał w XVII wieku. Obecnie znajduje się pod opieką zakonu sióstr kazimierzanek.

Dziś to nie tylko cenny zabytek, ale także ważny ośrodek kultury. Od ponad 20 lat odbywa się tu m.in. międzynarodowy festiwal muzyczny, który jest jednym z najważniejszych wydarzeń roku na Litwie. Na terenie imponującego kompleksu działa też 4-gwiazdkowy hotel i restauracja Monte Pacis (pol. Góra Pokoju), które mają na swoim koncie wiele prestiżowych nagród. To świetne miejsce na wypoczynek dla osób szukających wyciszenia.

Kowno - informacje praktyczne

Nocleg w Kownie zarezerwujemy już od 80 zł za pokój 2-osobowy za noc. Weekend dla 2 osób w 4-gwiazdkowym hotelu ze śniadaniem w samym centrum będzie nas kosztował niecałe 600 zł (2 noce w listopadzie, piątek-niedziela).

Do Kowna polecimy codziennie poza sobotami. Lot trwa 1 h i 10 min. Połączenie z Warszawy obsługuje LOT. Odbywa się w godzinach wieczornych (wylot o godz. 22:35), a w drugą stronę w porannych - na lotnisku Chopina lądujemy o godz. 6:25. Jeśli mieszkamy w Warszawie, możemy więc spędzić cały weekend w litewskim mieście, nie biorąc ani jednego dnia wolnego.