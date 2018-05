Odkryj magię Omanu. Egzotyczny kierunek całoroczny

Oman jest zaskakująco przyjaznym turystom krajem azjatyckim, a pewna pogoda i klimat zwrotnikowy suchy zachęcają do wycieczek w trybie całorocznym. Sprawdź, dlaczego warto odwiedzić Oman, kiedy to zrobić, gdzie się wybrać i przenocować.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Oman to nie tylko pustynny krajobraz, ale również piękne, piaszczyste plaże (Shutterstock.com)

Oman – klimat Orientu

- Oman to najstarsze niepodległe państwo świata arabskiego, kuszące zniewalającym zapachem kadzidła, półpustyniami, górami akacjowych sawann oraz współczesną architekturą – przyznaje Edyta Bulińska, z salonu Wakacje.pl Warszawa-Bemowo. - Oman odwiedziłam w styczniu, zima to bowiem najlepszy moment na zwiedzanie tego kraju. Klimat był w tym czasie wprost idealny, temperatura powietrza w dzień nie przekraczała 30 st. C, a temperatura wody morskiej zachęcała do kąpieli.

Za tydzień wczasów na wybrzeżu Omanu bezpośrednio przy plaży w najprzyjemniejszych miesiącach w roku zapłacimy mniej niż 4 tys. zł od osoby. W cenie pełen pakiet wakacyjny z przelotami i transferami, a zakwaterowani będziemy w pięciogwiazdkowych obiektach najwyższej klasy.

W tej części Półwyspu Arabskiego nad czyściutkim Morzem Arabskim nierzadko przez cały rok nie spadnie ani kropla deszczu. Ludność koncentruje się przede wszystkim na wybrzeżu Omanu, gdzie warunki życia znacznie różnią się od tych w głębi lądu. Okolice Zatoki Omańskiej są raczej płaskie i równinne. Pomiędzy listopadem a marcem temperatury powietrza w Omanie nie przekraczają na ogół 35 st. C, co stanowi najniższą wartość w ciągu roku w kraju, w porównaniu chociażby z ekstremalnymi 50 st. C latem na pustyni. We wspominanym przez naszą ekspertkę z Wakacje.pl styczniu średnia dobowa temperatura w Omanie wynosi 20 st. C. W tym konserwatywnym kraju możemy plażować w kostiumach kąpielowych w strefach hotelowych czy zwiedzać bez hidżabu również poza strefami turystycznymi, uszanujmy jednak inną kulturę.

Oman – atrakcje pustynnego kraju

- Co najbardziej urzekło mnie w Omanie? Bezkresne, piaszczyste plaże, które nie ustępują chociażby tym, które widziałam na Karaibach – mówi nam Edyta Bulińska, z salonu Wakacje.pl Warszawa- Bemowo. - Przepyszna kuchnia arabska z wpływami hinduskimi oraz afrykańskimi. Duże wrażenie robią też wadi, czyli przepiękne, zielone doliny z wprost turkusowymi rzeczkami, które we wszechobecnym w Omanie pustynnym krajobrazie po prostu trzeba zobaczyć. Ja odwiedziłam Wadi Darbat, jedną z najciekawszych oaz w okolicach Salalah, gdzie powitały mnie wielbłądy obecne wszędzie, nawet na głównych drogach prowadzących do miasta.

Nadmorska Salalah to również miejsce z największą ilością ciekawych cenowo ofert. Piaszczyste plaże z bezpłatnym serwisem, liczne udogodnienia i atrakcje dla osób w każdym wieku, pyszne jedzenie, a na dokładne pewna pogoda tylko tutaj. Ceny pobytów w kurorcie rozpoczynają się już od 3819 zł od osoby z pełnym pakietem urlopowym.

- Niesamowity klimat Omanu tworzą też ludzie, bardzo gościnni, pomocni i przyjaźnie nastawieni do turystów – opowiada Edyta Bulińska. - To co warto podkreślić, to fakt, że Oman jest jednym z najbardziej bezpiecznych państw na świecie, dlatego bez wahania sama wypożyczyłam auto i zwiedziłam okolicę. Na pewno warto wybrać się również do stolicy Omanu, orientalnego Muscatu, ale odległość z Salalah, gdzie znajduje się większość hoteli, jest zbyt duża (ponad 800 km). Dlatego też amatorom zwiedzania najbardziej polecam jedną z wycieczek objazdowych.

Shutterstock.com Podziel się

Właśnie wspomniana stolica Omanu, Muscat, to niesamowicie interesujące miejsce. Zobaczymy tutaj mnóstwo perełek omańskiej architektury - meczetów, pałaców, muzeum, teatr z operą, ale również dzielnicę nadmorską z bulwarem czy targ rybny. Kurort Salalah to z kolei arabska stolica perfum z górskimi zakątkami. Z Maskatu jest tutaj dosyć dobre połączenie, a ceny znacząco spadają w porównaniu z kosztami pobytu i rozrywek w stolicy Omanu.

Warto zapolować na atrakcyjną ofertę wycieczki objazdowej po Omanie z przelotami. W przedsprzedaży tygodniowy wyjazd tylko teraz nawet o ponad 3 tys. zł taniej od osoby!

Ceny są aktualne na dzień publikacji.