Odmówiono mu wejścia do toalety na dworcu kolejowym. "Nie wyglądam na niepełnosprawnego"

Niedorzeczna sytuacja

Opisywany przez mężczyznę incydent miał miejsce we wtorek 7 marca około godziny 7 rano, na dworcu centralnym w Sydney. - Właśnie odmówiono mi wstępu do toalety dla niepełnosprawnych, ponieważ nie wyglądam na niepełnosprawnego - powiedział w materiale wideo, udostępnionym na TikToku. Co ciekawe była to toaleta także dla osób określanych, jako niebinarne. - Z powodów, w które nie będę się zagłębiał, kiedy korzystam z publicznej toalety, muszę wybierać te dla niepełnosprawnych, inaczej mogę dostać ataków paniki - dodał.