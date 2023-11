Odnotowano tysiące wstrząsów. Największa atrakcja kraju zamknięta

Błękitna Laguna, czyli miejsce z turkusowymi gorącymi źródłami, ma pozostać zamknięte co najmniej do 16 listopada br. "Podjęliśmy decyzję o tymczasowym zamknięciu naszej działalności na tydzień, od 9 listopada do godz. 7 rano 16 listopada (...). Będziemy nadal bacznie monitorować sytuację, stawiając za priorytet bezpieczeństwo i dobrostan turystów" - czytamy w komunikacie, udostępnionym na Facebooku. W tym czasie zamknięte będą również hotele nad laguną - The Retreat i Silica Hotel.