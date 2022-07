Odwołali im samolot. Pasażerowie odmówili opuszczenia lotniska

Jak ustalił portal aviation24.be, powodem takiej sytuacji było to, że samolot z Ankary wyleciał z kilkugodzinnym opóźnieniem, a ze względu na wewnętrzne regulacje lotniska w Rotterdamie nie mógł tam wylądować po godz. 23. Został więc przekierowany do Münster, skąd wyleciał do Ankary. Tam dopiero po skompletowaniu załogi poleci po pasażerów do Rotterdamu.