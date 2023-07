Odwołane loty do Albanii. Koszmar turystów trwa

- W hotelu byliśmy dopiero ok. 1 w nocy. Wizzair wysłał link do zmiany lotu, ale nie działał - opowiada turystka. - Ktoś załatwił numer na jakąś infolinię, na którą można było dzwonić tylko z Polski. Każdemu więc ktoś z rodziny załatwiał przebukowanie lotu. Od Wizzara, od momentu wysłania maila o anulowaniu lotu, nie dostaliśmy żadnej informacji. Na lotnisku nawet nie było żadnego pracownika od nich. Nam udało się załatwić lot dopiero na czwartek. I to nie do Poznania, a do Gdańska. Stamtą musieliśmy jeszcze wrócić sami do Poznania. Dodatkowo lot do Gdańska był opóźniony. Mieliśmy wylecieć 19:10 wylecieliśmy o 1:10 w nocy. Także jedna wielka męczarnia, chaos i brak informacji - kończy pani Ilona.