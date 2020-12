Ogromne osuwisko w Norwegii. Ewakuowano ponad 700 osób. Trwają poszukiwania mieszkańców

Wczesnym rankiem w miejscowości Ask na południu Norwegii doszło ogromnego, sięgającego 700 metrów osuwiska. W jego wyniku zawaliło się 14 domów. Na miejscu pracują służby bezpieczeństwa, nadal trwają poszukiwaniu wielu osób. Los co najmniej 21 mieszkańców nie jest znany. Do szpitala trafiło dotychczas 10 osób, w tym jedna w stanie ciężkim.