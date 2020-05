Ojcowski Park Narodowy. Poznajcie jego największe atrakcje

OPN to najmniejszy tego typu obszar chroniony w Polsce. Jest także jedną z największych atrakcji regionu, a bliskość Krakowa sprawia, że odwiedza go wielu turystów. Co warto odwiedzić podczas pobytu w tym wyjątkowo malowniczym zakątku Polski?

Ojcowski Park Narodowy znajduje się w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i obejmuje środkową część Doliny Prądnika, część Doliny Sąspowskiej wraz z przyległymi częściami wierzchowiny jurajskiej. Jego symbolem jest nietoperz - teren parku i okolicy zamieszkuje 17 gatunków tego ssaka.

Atrakcje OPN – malownicza wieś Ojców

Zaledwie 30 km na północ od Krakowa znajduje się jedna z najbardziej malowniczych miejscowości w Polsce. To położony w środkowym biegu Prądnika Ojców, który pod względem krajobrazowym można porównać jedynie do tatrzańskich lub pienińskich dolin. Uzupełnieniem przyrody jest tu piękna drewniana zabudowa z przełomu XIX i XX w. Wieś może się pochwalić kilkoma wyjątkowymi atrakcjami. Należą do nich: ruiny zamku Kazimierza Wielkiego, muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego, muzeum etnograficzne PTTK w willi Bazar Warszawski czy Kaplica "Na Wodzie".

Atrakcje OPN - zamek w Pieskowej Skale

Największym skarbem Ojcowskiego Parku Narodowego jest zamek w Pieskowej Skale. W przysiółku wsi Sułoszowa, leżącej w górnej części Doliny Prądnika znajduje się renesansowa twierdza, której nazwa pochodzi prawdopodobnie od zdrobnienia imienia Piotr - Piesiek.

Wybudowany w XIV w. zamek wielokrotnie zmieniał właścicieli. Renesansową formę nadał mu w XVI w. ród Szafrańców. XVII i XVIII w. to czas rządów Zebrzydowskich i Wielopolskich w Pieskowej Skale. Na przełomie XIX i XX w. zamek był bardzo zdewastowany. Fundacja założona przez Adolfa Dygasińskiego wykupiła zamek i przeznaczyła go na dom dla letników. Dzięki temu budowli udało się przetrwać do naszych czasów, a podczas prac remontowych w latach 1948-1963 przywrócono jej renesansowy wygląd. Obecnie jest tu ekspozycja Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu, prezentująca wystrój wnętrz z różnych epok od średniowiecza do XX w. oraz malarstwo angielskie.

Atrakcje OPN – Maczuga Herkulesa i słynna Dolina Prądnika

W pobliżu zamku na Pieskowej Skale można zobaczyć słynną Maczugę Herkulesa. To wysoka na 25 metrów skała o zadziwiającym kształcie, która powstała z wapieni skalistych poddawanych przez wieki działalności wody i wiatru. Na szczycie Maczugi znajduje się mały krzyż, a z nią samą wiążą się liczne legendy, m.in. o księciu Kraku czy czarnoksiężniku Twardowskim.

Flickr

Częścią Ojcowskiego Parku Narodowego parku jest wspomniana wyżej zjawiskowa Dolina Prądnika. To najdłuższa i najbardziej urozmaicona okolica spośród pasa jurajskich dolin w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Wapienne skały tworzą tu skalne ściany, ciągnące się nawet kilkaset metrów wzdłuż obu brzegów Prądnika. Urwiska skalne zmieniają miejscami dolinę w kanion. Wiatr i woda nadały skałom fantazyjne formy i kształty, które znalazły odzwierciedlenie w odpowiednich nazwach - Igła Deotymy, Skamieniały Wędrowiec, Brama Krakowska, Rękawica czy Łamańce.

W parku jest około 220 jaskiń, grot i głębszych zagłębień skalnych. Najsłynniejszą jest Grota Łokietka, nazywana też Królewską. Leży ona na stokach Góry Chełmowej (478 m n.p.m.). Według legendy książę Łokietek ukrywał się tutaj przed ścigającymi go wojskami króla czeskiego Wacława. Grota jest oświetlona i udostępniona do zwiedzania. Inną znaną jaskinią jest Jaskinia Ciemna, którą tworzą groty połączone ze sobą skalnymi przejściami.

Flickr

Atrakcje OPN - osada młynarska Boroniówka

Nieopodal Ojcowa, u podnóża Skał Cichych, nad potokiem Prądnik stoi stara osada młynarska Boroniówka. Można tu wyśmienicie odpocząć, a także zaznajomić się z historią miejsca i dawną technologią.

Młyn ulokowano w tym miejscu prawdopodobnie już w XV w. Należał on wówczas do zakonu sióstr Klarysek, które miały swą siedzibę w pobliskim Grodzisku. Zabudowania, które można podziwiać obecnie, pochodzą z połowy XIX w. Wtedy też przeszły one – w zamian za czynsz i pańszczyznę – w ręce młynarza Boronia. Dlatego też kompleks nazwano Boroniówką.

Zabudowania przez lata popadały w ruinę, ale przywrócono im dawny urok i udostępniono do zwiedzania w maju 2016 roku. Serce zabytkowego kompleksu stanowi wiekowy, ale działający młyn oraz tartak na jedną piłę. Oba napędzane wodą z pobliskiego strumienia. Ponadto w jego skład wchodzą zabudowania mieszkalne i gospodarcze, w których można podziwiać dawne urządzenia i oryginalne wyposażenie.

W trakcie zwiedzania poznamy ciekawe opowieści, o historii miejsca i sposobie działania napędzającej młyn i tartak maszynerii, a nawet obejrzymy jej mechanizm na własne oczy. Zmęczeni znajdą z kolei wytchnienie w kawiarni, w której można spróbować przepysznych ciast i ciasteczek, wypiekanych ze zmielonej w zabytkowym młynie mąki.

Boroniówka to niezwykle ciekawy przykład drewnianej architektury przemysłowej, jakich już niewiele pozostało na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. W Dolinie Prądnika nie ma starszego ani cenniejszego zespołu młynarskiego, dlatego warto do niej zajrzeć podczas wizyty w Ojcowskim Parku Narodowym.