Bory Tucholskie. Co każdy turysta powinien o nich wiedzieć?

Bory Tucholskie to największy obszar leśny w naszym kraju, z czego 46 km kw. stanowi park narodowy. Znajdują się tu m.in. najstarszy w Polsce rezerwat przyrody, średniowieczne grodzisko czy sieć ponad 600 km szlaków pieszych i rowerowych. Nic dziwnego, że turyści kochają ten rejon Polski.

Krajobraz Borów Tucholskich tworzą kępy morenowe, wydmy, rynny polodowcowe oraz wytopiska, które powstały w wyniku stopienia się wielkich brył lodu. Na tym terenie występuje też wiele jezior oraz wijące się zakolami doliny dwóch rzek: Brdy i Wdy, a w nich malownicze kaskady i progi kamienne. Rozległe bory sosnowe rosną na jałowych, piaszczystych glebach, dzięki czemu uniknęły losu innych pradawnych lasów, które wycinano pod uprawę rolną. To idealne miejsce dla aktywnych.

Będąc w Borach Tucholskich, podobnie jak w przypadku Białowieży czy Bieszczad, warto porzucić samochód i poruszać się pieszo, rowerem lub kajakiem. Po niezliczonych jeziorach można też pływać żaglówkami. Po rzecze Brda organizowane są jedne z najciekawszych spływów kajakowych w Polsce. Choć miejscami ma duży spadek i warki nurt, jest to rzeka dla każdego. Jest dość łatwa, ale ciekawa i dostępna dla kajaków na długości 233 km, począwszy od Jeziora Dużego Pietrzykowskiego. Podczas wakacji, w każdą niedzielę, na polu namiotowym leśnictwa w Małych Swornychgaciach, czekają instruktorzy, którzy pomogą w odbyciu wymarzonego spływu.

Na terenie Borów Tucholskich wytyczono również dwa główne szlaki dla rowerzystów: niebieski o długości 165 km, wiodący z Bydgoszczy do Chojnic i czarny, 115-kilometrowy, zaczynający się w Tucholi, a kończący w Bachorzu. Piechurzy natomiast znajdą dla siebie cztery trasy o różnym stopniu trudności. Wszystkie szlaki zostały dobrze oznaczone.

Polskie Stonehenge - Kamienne Kręgi w Odrach

W Odrach znajduje się największe w Polsce skupisko kamiennych kręgów, które jest prawdopodobnie cmentarzyskiem Gotów z I i II w. n.e. Rezerwat położony jest po prawej stronie rzeki Wdy. Kręgi liczą od 15 do 33 m średnicy, a w każdym z nich jest od od 16 do 29 kamieni wystających z ziemi na 20 do 70 cm. Oprócz kręgów na terenie rezerwatu znajdziemy też ok. 30 kurhanów. W kręgach i kurhanach odkryto ponad 600 grobów. Od 15 września 1958 r. teren ten stanowi prawnie chroniony rezerwat przyrody. Stworzono go nie tylko dla zachowania obiektu archeologicznego, ale również w celu ochrony ponad 86 gatunków porostów (zwykle obserwowanych wyłącznie na terenach wysokogórskich), które odkryto na 300 głazach.

Struga Siedmiu Jezior - pieszo, rowerem czy kajakiem?

Szlak Struga Siedmiu Jezior prowadzi przez obszar wyjątkowej osobliwości przyrodniczej Pojezierza Pomorskiego. Niewielka rzeka łączy tu osiem jezior rynnowych o najwyższej klasie czystości: Ostrowite, Zielone, Jeleń, Bełczak, Główka, Płęsno, Skrzynka i Mielnica. Struga Siedmiu Jezior odprowadza swoje wody do jeziora Charzykowskiego. W czterech z wymienionych zbiorników rośnie rzadko spotykana w Polsce trująca roślina zwana lobelią jeziorną.

Szlak, który można pokonać pieszo, rowerem, a także przepłynąć kajakiem, prowadzi przez teren Parku Narodowego Bory Tucholskie (należy pamiętać o zakupie biletów). Rozpoczyna się on w Charzykowach - kolebce polskiego żeglarstwa śródlądowego, znanej od 1919 r. Po drodze spotyka się z innymi szlakami na tym obszarze, ale dobre oznakowanie nie pozwoli się zgubić. Kolejne na trasie są jeziora Niedźwiedź, Wielkie Gacno, Bachorze i Płęsno. Tu warto zatrzymać się przy dębie Bartuś. Dalej kierujemy się na wschód podążając za jeziorami Główka, Bełczak i Jeleń. Tu zmieniamy kierunek na południowy i podążamy do jeziora Ostrowitego, a dalej do miejscowości Klosnowo. Stąd można albo powrócić do Charzykowa, albo podążyć pod Bramę Człuchowską w Chojnicach, gdzie szlak się kończy.

Bory Tucholskie - wyjątkowe rośliny i zwierzęta

Wiemy już, że w wodach Strugi Siedmiu Jezior urzęduje trująca roślina zwana lobelią jeziorną. Jednak oprócz niej w Borach Tucholskich można znaleźć wiele innych, rzadko spotykanych, roślin i zwierząt. Podczas grzybobrania można natrafić na takie gatunki jak poryblin jeziorny, turzyca bagienna, owadożerne rosiczki czy jeden z ponad 200 gatunków porostów. Ciekawa jest także tutejsza fauna. Obfitujące w wodę tereny zamieszkują wydry i bobry, gady i płazy, a wśród nich żaba trawna, rzekotka, dwa gatunki traszki, żmija zygzakowata, a także wodne ptactwo, w tym żurawie i zimorodki.

Żyje tu jeszcze wiele innych gatunków zwierząt - dziki, jelenie, kuny, kilka gatunków nietoperzy, prawie 150 gatunków ptaków, a wśród nich rzadki bielik. Przemierzanie lasów może więc przynieść nie tylko pełen grzybów kosz, ale także wspomnienie bliskiego spotkania z wyjątkową naturą.

Rzymski akwedukt nad polską rzeczką - Fojutowo

W Fojutowie, na trasie z Tucholi do Czerska, można znaleźć bardzo oryginalną budowlę. W niewielkim jarze płynie rzeczka Czerska Struga, a nad nią, w odległości zaledwie 9 m, wznosi się łukowaty wiadukt, którego wierzchem przebiega spory kanał wodny rzeki Brdy. Konstrukcja ta, wzniesiona w 1948 r., została zaprojektowana w taki sam sposób jak rzymskie akwedukty. Ten w Fojutowie nie jest co prawda tak efektowny jak te antyczne, ale jest najdłuższy i najmasywniejszy w skali Polski (ma 75 m szerokości). Jest to również prawdopodobnie najdłuższe podwodne przejście w naszym kraju. Pod sklepieniem akweduktu została bowiem utworzona platforma dla pieszych.

Najstarszy rezerwat w Polsce - Cisy Staropolskie

Utworzony w 1827 r. rezerwat przyrody Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego, położony na ponad 85 ha nad jeziorem Mukrz, to największe w Polsce naturalne stanowisko cisa. Jest również najstarszym w Polsce i drugim pod tym względem w Europie obszarem chronionym tego typu. Pośród występujących w lesie sosen, dębów, lip, brzóz czy jesionów rośnie ponad 4 tys. okazów liczących kilkaset lat. Swą obecną nazwę rezerwat zyskał ze względu na częste wizyty w latach 1926 - 1935 L. Wyczółkowskiego. Stworzył on tu, rysując kredą litograficzną, ponad 100 portretów sędziwych cisów (m.in. "Chrobrego" o średnicy 2,5 m) i sosen.

