Okazja dnia. Aktywny wypoczynek na wybrzeżu Costa Brava w świetnej cenie

Hiszpańskie wybrzeże Costa Brava to miejsce kultowe. Mekka turystów z całego świata od lat przyciąga także Polaków. Odnajdziemy tu jedne z najpiękniejszych plaż Europy i liczne ukryte zatoki. W lokalnym krajobrazie można zakochać się bez pamięci.

Znajdują się tu nadmorskie miejscowości, które należą do najpopularniejszych kurortów w Hiszpanii. W sezonie tętnią życiem, a dyskoteki i kluby przyciągają imprezowiczów z całego świata. Fani zwiedzania poczują się tu jak w niebie – Girona, Barcelona i Montserrat to tylko początek długiej listy atrakcji w okolicy.

Najmodniejszym kurortem w tej okolicy jest Lloret de Mar . To miejscowość wypoczynkowa, która położona jest 40 km od Girony i 15 km od Santa Susana. Poza kilometrami plaż zobaczymy tu malowniczą promenadę, gotycki kościół z XV w. oraz ufortyfikowany zamek z 1929 r. Co ciekawe, to w Lloret de Mar kręcono kontrowersyjne "Pamiętniki z wakacji".

Santa Susanna to maleńkie miasteczko liczące ok. 3 tys. mieszkańców, usytuowane jest na wybrzeżu nad Morzem Śródziemnym pomiędzy miejscowościami Malgrat de Mar i Pineda de Mar.

To właśnie w turystycznej miejscowości Santa Susanna położony jest Hotel Alhambra. Usytuowany jest przy głównej promenadzie, w pobliżu licznych restauracji, barów, sklepów i dyskotek. W odległości ok. 35 km od portu lotniczego w Gironie oraz ok. 60 km od Barcelony. Przystanek autobusowy znajduje się ok. 25 m od obiektu. Z miejscowści Santa Susanna można także szybko dostać się do Barcelony kolejką elektryczną.