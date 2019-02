Okazja dnia. Boskie Wyspy Zielonego Przylądka

Tylko dzisiaj za tydzień w Santa Maria na południu wyspy Sal na Wyspach Zielonego Przylądka w formule all inclusive zapłacimy od 3639 zł za osobę. W cenie przeloty z Warszawy, transfery na miejsce oraz zakwaterowanie bezpośrednio przy pięknej plaży.

Okazja na wakacje – Wyspy Zielonego Przylądka

Jeśli na tegoroczny urlop chcesz zaplanować wakacje w jakimś egzotycznym kierunku, z boskimi plażami i idyllicznymi krajobrazami, przychodzimy z pomocą. Poniedziałkowa okazja dnia to bowiem tydzień na rajskich Wyspach Zielonego Przylądka w 4-gwiazdkowym hotelu bezpośrednio przy szerokiej, białej, piaszczystej plaży na wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego. Za 7 dni ze wszystkim w cenie i przelotami bezpośrednimi zapłacimy teraz ok. 3639 zł od osoby .

Afryka all inclusive wiosną

W maju w tej części wyspiarskiej Afryki z pewnością nie zmarzniemy, ale upały nie będą nam specjalnie dokuczać. Doświadczymy 27 st. C w ciągu dnia, 20 st. C nocą, a 10 godzin pełnego nasłonecznienia na dobę oraz ciepły ocean o temperaturze 21 st. C stwarzają idealne warunki do korzystania z kąpieli wodnych.