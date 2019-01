Okazja dnia. Bułgaria first minute

Tylko dzisiaj możesz upolować tydzień wczasów all inclusive na początku września w Bułgarii w takiej cenie. W ofercie przeloty z Polski i transfery do hotelu położonego blisko plaży i atrakcji turystycznych.

Polacy kochają Bułgarię od dziesięcioleci. Od czerwca do września jeździmy w kierunku Słonecznego Brzegu bądź Złotych Piasków całymi rodzinami. Zależnie od wybranej lokalizacji, to idealny kierunek turystyczny dla rodzin z dziećmi lub imprezowiczów. Na miejscu czekają na nas rozsądne ceny, mnóstwo słońca, piaszczyste plaże wybrzeża Morza Czarnego , parki rozrywki, aquaparki, smaczna kuchnia europejska.

Dzisiejsza okazja dnia to właśnie urlop w Bułgarii w terminie 10-17 września tego roku. Wylot z Poznania do Burgas , a 4-gwiazdkowy hotel z all inclusive usytuowany jest o 250 m od pięknej plaży oraz o 1 km od perły tamtejszej riwiery – kurortu Nessebar . Blisko stąd także na lotnisko, a własny park wodny jest doskonale wyposażony.

W atrakcyjnej cenie tygodniowej wycieczki do Bułgarii we wrześniu otrzymujemy dodatkowo pakiet bezpłatnych gwarancji: to Gwarancja Najniższej Ceny, Gwarancja Niezmienności Ceny oraz Bezkosztowa Zmiana Rezerwacji do 45 dni przed planowanym wylotem. Zakup tej oferty wiąże się z niską zaliczką w wysokości jedynie 29 proc., resztę dopłacamy w ostatnim miesiącu.