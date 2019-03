Okazja dnia: Bułgaria. Złote Piaski w sierpniu

Atrakcyjna oferta na dzisiaj to sierpień w Złotych Piaskach ze wszystkim w cenie w opcji first minute. Cena obejmuje tydzień w formule all inclusive niedaleko plaży wraz z przelotami z Poznania i transferami na miejsce.

Sierpień to w Złotych Piaskach pełnia lata. Doświadczymy 27 st. C w ciągu dnia, 17 nocą, 10 godzin pełnego nasłonecznienia na dobę oraz cieplutkiego Morza Czarnego nagrzanego do 22 st. C. Wypoczniemy, poopalamy się, popływamy, spróbujemy swoich sił w sportach wodnych, pozwiedzamy atrakcje turystyczne Bułgarii. A wszystko to taniej – dzisiaj first minute za ok. 1829 zł od osoby.