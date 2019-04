Okazja dnia. Egipt tańszy w czerwcu

Na dziś przygotowaliśmy świetną ofertę tańszych wczasów dla całej rodziny bądź wyjazdu we dwoje. Czerwiec w Egipcie to pewna pogoda i ciepłe morze. O 24 proc. niższa cena obejmuje 7 dni w 5-gwiazdkowym hotelu z all inclusive bezpośrednio przy prywatnej plaży i loty.

Otoczenie hotelu Resta Grand Resort w Egipcie (wakacje.pl)

Egipt w czerwcu

W zimny i deszczowy czwartek zapraszamy na wakacje do upalnego Egiptu. W terminie 8-15.06.2019 czeka na nas na miejscu początek prawdziwego lata. Ponad 40 st. C w ciągu dnia, 23 st. C nocą, cieplutkie morze i 12 godzin pełnego nasłonecznienia na dobę. Pewna pogoda w Marsa El Alam na wybrzeżu Morza Czerwonego stwarza idealne warunki do plażowania, opalania się, kąpieli i uprawiania sportów wodnych.

Wakacje w Egipcie

Dzisiejsza okazja dnia to tydzień na miejscu w wysoko ocenianym hotelu 5-gwiazdkowym z prywatną, piaszczystą plażą z pomostem w formule all inclusive. Do tego przeloty bezpośrednie z Katowic i transfery. Oszczędzamy 24 proc. ceny, czyli ok. 752 zł za każdą osobę.

Kusząca linia brzegowa w nadmorskim kurorcie, liczne rozrywki w obiekcie zakwaterowania, animacje, udogodnienia dla dzieci, możliwości uprawiania sportu i smaczna kuchnia. Z plaży mamy bliziutko do rafy koralowej, a rozległy, luksusowy hotel otacza zielony ogród. Stąd tylko 10 km do lotniska, więc podróż nie będzie uciążliwa dla najmłodszych turystów. Gorąco polecamy Egipt w czerwcu tego roku!

Ceny są aktualne na dzień publikacji.