Okazja dnia. Ferie zimowe w Egipcie w 4-gwiazdkowym hotelu z aquaparkiem za 1618 zł

Tej zimy króluje Egipt i nie zmieni się to też w okresie ferii. Najwięcej osób spędzi wolne właśnie w tym kraju, z czego połowa w Hurghadzie. Kurort kusi gwarantowaną pogodą i niskimi cenami.

Przejrzeliśmy oferty wakacji w Egipcie , w oko wpadł nam styczniowy wyjazd do hotelu z aquaparkiem. Za tygodniowe wczasy w 4-gwiazdkowym obiekcie Ali Baba Palace z all inclusive z wylotem 25 stycznia z Katowic zapłacimy od 1618 zł .

Hurghada znajduje się na wybrzeżu Morza Czerwonego, ok. 500 km od Kairu. Turystów przyciąga gwarantowaną pogodą – w najzimniejszym miesiącu średnia temperatura nie spada poniżej 22 st C., a często wynosi prawie 30 st. C. Kuszą też wspaniałe plaże oraz idealne warunki do nurkowania. W pobliżu znajdują się rafy koralowe.