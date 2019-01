Okazja dnia. Gorąca Kuba na przełamanie zimy aż o 42 proc. taniej

Zima ma klimat, gdy w powietrzu czuć zapach choinki, a wszechobecne migające światełka dodają wieczorom magii. Gdy okraszone mrozem styczeń i luty zaczynają się dłużyć, czas choć trochę umilą kocyk i ciepła herbata z miodem, wypad do spa lub... wakacje w ciepłym, uroczym miejscu, takim jak Kuba.

Kuba – wyspa lata, salsy, rumu i cygar. Stereotyp czy najświętsza prawda? Warto zobaczyć na własne oczy. Zachętą niech będzie na przykład to, że gdy w styczniowe szare dnie w Polsce wieje mroźny wiatr, na tej karaibskiej wyspie temperatura spada maksymalnie do 25 st. C. Wakacje na Kubie to obietnica pięknej pogody, piaszczystych plaż, gościnności mieszkańców wyspy i romansu z bogatą jej historią.