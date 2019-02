Okazja dnia. Kreta w czerwcu w super cenie

Tygodniowa oferta pobytu na słonecznej Krecie w Grecji obejmuje przelot bezpośredni z Wrocławia, transfer na miejsce oraz zakwaterowanie w formule all inclusive przy samej plaży. A wszystko to w first minute na czerwiec już od 2217 zł od osoby.

Takie widoki na wybrzeżu Krety to codzienność (Shutterstock.com)

Dzisiejsza okazja dnia to tydzień na północnym kreteńskim wybrzeżu w miejscowości Hersonissos. 4-gwiazdkowy hotel z 17 budynkami, restauracją i 3 barami jest malowniczo usytuowany bezpośrednio przy pięknej plaży publicznej z bezpłatnymi leżakami i parasolami oraz o 500 m od ścisłego centrum, niedaleko lokalnego lotniska. Do dyspozycji mamy ogród, baseny, w tym 1 z morską wodą, zjeżdżalnie wodne, bogaty program animacyjny, zaplecze rekreacyjne oraz sportowe, a rodziny z dziećmi będą zadowolone z zajęć dla dzieci, mini klubu oraz brodzika.

Atrakcyjna cena wakacji all inclusive w Grecji to ogromna zaleta oferty first minute. Za tydzień na Krecie zapłacimy mniej niż w cenie regularnej, a dodatkowo pociągająca jest niska zaliczka – to jedynie 29 proc. ceny, resztę dopłacamy na miesiąc przed terminem wyjazdu.

Bezpłatnie otrzymujemy również pakiet przydatnych gwarancji: to Gwarancja Najniższej Ceny, Gwarancja Niezmienności Ceny oraz Bezkosztowa Zmiana Rezerwacji aż do 45 dni przed wylotem. Na miejscu w czerwcu czekają na nas bardzo przyjemne temperatury powietrza, w tej części wyspiarskiej Grecji bowiem w ciągu dnia doświadczymy 28 st. C w ciągu dnia, 19 st. C nocą, morze ma 23 st. C, a przy 12 godzinach pełnego nasłonecznienia na dobę pięknie się opalimy.

Ceny są aktualne na dzień publikacji.