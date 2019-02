Okazja dnia. Kreta w maju

Super oferta na wakacje na Krecie wiosną. Tylko dzisiaj za tydzień z przelotami i all inclusive zapłacimy do 40 proc. mniej, bo ok. 2000 zł za osobę.

Kreteńskie plaże to ogromna atrakcja greckiej wyspy (Shutterstock.com)

Grecja wiosną

W tym roku warto zacząć sezon urlopowy jeszcze przed wakacjami i wybrać się już w maju do Grecji. Pozytywnie zaskoczą nas przyjemne temperatury powietrza i brak tłumów wczasowiczów. Na Krecie doświadczymy wówczas 24 st. C w ciągu dnia, ciepłej wody morskiej idealnej do kąpieli (20 st. C) oraz 10 godzin pełnego nasłonecznienia dziennie.

To idealny czas na rodzinne wyjazdy z dziećmi i okazja do pokazania najmłodszym innego kraju oraz śródziemnomorskiej kultury Krety. Będą zachwyceni podwodnym światem Cretaquarium, bezkresnymi plażami, rejsami na bliskie brzegu wysepki. My natomiast zobaczymy Pałac Minojski w Knossos, Muzeum Archeologiczne czy Twierdzę Kules w Heraklionie i spróbujemy wyjątkowej kuchni kreteńskiej.

Tania Kreta

Na czwartkową okazję dnia wybraliśmy tygodniowy wyjazd do Grecji w terminie 5-12.05.2019. Zakwaterowanie w wysoko ocenianym 4-gwiazdkowym hotelu z formułą all inclusive, usytuowanym o 100 m od plaży, na północnym wybrzeżu Krety w Kato Gouves . W cenie od 2000 zł od osoby również przeloty bezpośrednie z Katowic oraz transfery na miejsce.

Dodatkowo otrzymujemy wliczony w cenę wakacji w Grecji rabat do 40 proc. oraz niską zaliczkę na poziomie 30 proc. W pakiecie także bezpłatny pakiet gwarancji: Gwarancja Niezmiennej Ceny i Gwarancja Nieodpłatnej Zmiany Rezerwacji. Gorąco polecamy majowy wypad na słoneczną Kretę.

Ceny są aktualne na dzień publikacji.