Okazja dnia. Lanzarote: Wyspy Kanaryjskie o 26 proc. taniej!

Czerwiec na Wyspach Kanaryjskich o 1130 zł taniej tylko dzisiaj. Tydzień na Lanzarote z all inclusive oraz przelotami z Katowic w cenie 3219 zł to świetna okazja dnia. 450 m do 7-km plaży, 5 basenów, strefa chill out, restauracje z oznaczeniem diet.

Plaże Lanzarote uzupełniają księżycowy krajobraz hiszpańskiej wyspy na Oceanie Atlantyckim (Shutterstock.com)

Wakacje na Lanzarote

Poświąteczna super oferta to tydzień na Wyspach Kanaryjskich. Dzisiaj oszczędzimy ok. 1130 zł od osoby za wakacje na wyspie Lanzarote w terminie 8-16.06.2019. A w cenie mamy zakwaterowanie w wysoko ocenianym hotelu 4,5-gwiazdkowym lubianej sieci Sentido Hotels & Resorts w formule all inclusive, przeloty z Katowic oraz transfery na miejsce.

Wyspy Kanaryjskie to w zasadzie całoroczny kierunek spełniający wymagania najbardziej wymagających turystów. W czerwcu na Lanzarote doświadczymy temperatur rzędu 28 st. C w ciągu dnia, 20 st. C nocą, 12 godzin pełnego nasłonecznienia i cieplutkiej wody w Oceanie Atlantyckim (23 kreski). Porozumiemy się tutaj po hiszpańsku, angielsku, niemiecku oraz francusku. Nie potrzebujemy paszportu ani wizy.

Wyspy Kanaryjskie na niebanalne wczasy

Stylowy hotel został całkowicie odnowiony, a jego jasna kolorystyka pięknie kontrastuje z wulkanicznym krajobrazem wyspy. Obiekt znajduje się w pobliżu piaszczystej plaży o długości 7 km, niedaleko centrum kurortu Puerto del Carmen oraz ogrodu zoologicznego i o 25 km od Parku Narodowego Timanfaya, który koniecznie trzeba zobaczyć, będąc na wakacjach na Lanzarote.

Dzisiaj oszczędzimy aż 26 proc. ceny wycieczki na Kanary. Wybierz się w ten niebanalny, wyspiarski zakątek naszego kontynentu jeszcze przed sezonem letnim i zapłać o ok. 1130 zł mniej za każdą z osób.

Ceny są aktualne na dzień publikacji.