Okazja dnia. Łap słońce na wybrzeżu Costa Brava

Hiszpańskie wybrzeże Costa Brava to miejsce kultowe. Mekka turystów z całego świata od lat przyciąga także Polaków. Odnajdziemy tu jedne z najpiękniejszych plaż Europy i liczne ukryte zatoki. W lokalnym krajobrazie można zakochać się bez pamięci.

Lloret de Mar to najmodniejszy kurort w tej okolicy. To miejscowość wypoczynkowa, która położona jest 40 km od Girony i 15 km od Santa Susana. Poza kilometrami plaż zobaczymy tu malowniczą promenadę, gotycki kościół z XV w. oraz ufortyfikowany zamek z 1929 r. Co ciekawe, to w Lloret de Mar kręcono kontrowersyjne "Pamiętniki z wakacji".