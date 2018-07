Okazja dnia. Lipcowe wczasy z wyżywieniem w Złotych Piaskach za 1639 zł

Bułgaria nie bez przyczyny nazywana jest najtańszą riwierą Europy. Niskie ceny i piaszczyste plaże przyciągają do niej miliony turystów. Nawet w środku sezonu można trafić na super ofertę.

Złote Piaski to jeden z najsłynniejszych kurortów tutejszego wybrzeża. Miasto leży kilkanaście km na północ od Warny i przez wielu nazywane jest letnią stolicą Bułgarii . Mieści się tam bogata baza hotelowa, kasyna oraz przystań jachtowa, park wodny, baza jeździectwa i inne atrakcje turystyczne.

Sezon turystyczny w Złotych Piaskach trwa od czerwca do września. W miesiącach letnich termometry wskazują powyżej 25 st. C w ciągu dnia, a wieczorami tylko kilka stopni mniej. Sporadycznie zdarzają się niewielkie opady deszczu.

Ceny w sklepach spożywczych są bardzo zbliżone do polskich. W restauracjach są różne, ale skoro jesteśmy w najpopularniejszym kurorcie, to musimy liczyć się z większymi wydatkami. Najdrożej jest przy plażach. To samo danie może kosztować nawet o połowę taniej w restauracji usytuowanej w innej części miasta.