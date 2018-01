Okazja dnia. Luksusowe wakacje w Jordanii już od 2219 zł

Jordania kusi świetnym położeniem i niskimi cenami. I choć dla wielu wciąż jest nieco tajemnicza, coraz więcej Polaków się do niej przekonuje. Dziś proponujemy luksusową wycieczkę last minute do położonego niedaleko popularnej Akaby resortu nad zatoką Tala Bay.

Hotel Grand Swiss-Belresort Tala Bay polecany jest nie tylko parom, ale też rodzinom z dziećmi (Materiały prasowe)

Urlopowicze z Europy Zachodniej zaczęli odwiedzać Jordanię ok. 10 lat temu i szybko się przekonali, że ma do zaoferowania sporo atrakcji. Najpopularniejsza turystyczna miejscowość w tym kraju to Akaba, położona nad zatoką o tej samej nazwie. 15 km od niej znajduje się tu m.in. wysoko oceniany wśród turystów hotel Grand Swiss-Belresort Tala Bay, należący do słynnej i prestiżowej sieci Radisson Blu.

Obiekt jest bardzo atrakcyjnie usytuowany – przy samej plaży, będącej tylko do dyspozycji gości hotelu, oraz w pobliżu restauracji, sklepów i barów. Resort posiada bogatą ofertę dla osób, które urlop lubią spędzać aktywnie – w tym salę fitness, siłownię czy kompleks basenów. Natomiast relaksować można się w jacuzzi, saunach czy gabinetach masażu. Warto mieć na uwadze, że zarówno w ciągu dnia, jak i wieczorami, dostępne są programy animacyjne.

Hotel Grand Swiss-Belresort Tala Bay polecany jest nie tylko parom, ale też rodzinom z dziećmi. Dla najmłodszych dostępne są brodziki, mini klub czy plac zabaw. W kwestii jedzenia nikt nie powinien narzekać. Hotelowa restauracja cieszy się bardzo dobrymi opiniami. W proponowanej przez nas ofercie jest w formie all inslusive, więc nie trzeba się będzie ograniczać.

Ile kosztuje wycieczka? 7 dni w 5-gwiazdkowym hotelu Grand Swiss-Belresort Tala Bay, w terminie 2-9 luty br., kosztuje od 2219 zł od osoby. To o 500 zł taniej niż w regularnej cenie. Za tę kwotę mamy, poza zakwaterowaniem, bilety lotnicze z Poznania (za dodatkową dopłatą 280 zł z Katowic), dojazd z lotniska w Ejlacie do obiektu oraz posiłki w formie all inclusive.