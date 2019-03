Okazja dnia. Majówka w Turcji

Tydzień przy samej plaży z pełnym wyżywieniem i przelotami z Polski w cenie. Drinki przy basenie, opalanie i kąpiele w ciepłym morzu. Możesz tak spędzić tegoroczną majówkę już za ok. 2101 zł od osoby w niedalekiej Turcji na malowniczej riwierze.

Majówka w Turcji z pewną pogodą to świetne rozwiązanie dla par, grup znajomych oraz rodzin z dziećmi. W terminie 29.04-6.05.2019 możemy wypocząć na wybrzeżu na Riwierze Tureckiej w atrakcyjnej cenie. Przyciągają pierwsza linia brzegowa oraz zielony ogród dookoła obiektu. A na miejscu 25 st. C w ciągu dnia, 10 godzin słońca i morze o temperaturze 20 kresek. Idealne warunki na majówkę !

Dzisiaj załapiemy się jeszcze na okazję first minute – za tydzień z zakwaterowaniem o 50 m od plaży w 4-gwiazdkowym hotelu w formule all inclusive, z bezpośrednimi przelotami z Poznania oraz z transferami na miejsce zapłacimy mniej. Długi weekend w Turcji za ok. 2101 zł za osobę!