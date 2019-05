Okazja dnia. Tunezja 23 proc. taniej na otwarcie sezonu

Dzisiaj proponujemy tygodniowy pobyt w Monastyrze, popularnym nadmorskim kurorcie w Tunezji. Okazyjna cena wynosi mniej niż 2000 zł od osoby. W cenie przeloty, transfery i wyżywienie all inclusive. Wylot 20 czerwca z Warszawy.

Wakacje na wschodnim wybrzeżu Tunezji

Tunezja w czerwcu to oferta all inclusive, której koszt wynosi ok. 1914 zł od osoby. W tej cenie spędzimy 7 dni w hotelu Ramada Liberty Resort otoczonym ogrodem. W obrębie ośrodka znajdują się baseny, dwie restauracje, a do tego bary i puby. Podczas pobytu skorzystamy z darmowych animacji i atrakcji takich jak sporty wodne i lądowe.