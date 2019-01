Okazja dnia. Turcja w kwietniu

Okazją dnia na chłodny poniedziałek są wakacje w Turcji wiosną. W cenie mamy już wszystko, co potrzebne do spędzenia udanego, zagranicznego urlopu na plaży: all inclusive w 5-gwiazdkowym hotelu przy samym morzu, przeloty oraz transfery na miejsce.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Ciepła i słoneczna Riwiera Turecka to świetny kierunek całoroczny (Shutterstock.com)

Dzisiejsza okazja dnia to tydzień w Turcji na malowniczym wybrzeżu już w kwietniu. W cenie mamy pełen pakiet urlopowy, włącznie z całkowitym wyżywieniem w formule all inclusive, przelotami z lotniska Chopina w Warszawie oraz transferami z Antalyi.

Nowoczesny, 5-gwiazdkowy hotel z 2017 roku w miejscowości Konakli jest pięknie usytuowany o 100 m od certyfikowanej, prywatnej, piaszczystej plaży i obok rodzinnego parku wodnego Eftalia Island. Dodatkowo za zakwaterowanie jednego dziecka do 15. roku życia nie płacimy nic! A ceny za wakacje w Turcji w kwietniu zaczynają się już od 1685 zł za osobę.

wakacje.pl Podziel się

Riwiera Turecka to najcieplejszy zakątek kraju. Warto tam wyskoczyć na spokojniejszy bądź aktywny wypoczynek po męczącej zimie w Polsce. Temperatury w słoneczne dni przekraczają już 20 st. C, a przejrzyste wody basenu Morza Śródziemnego zapraszają do pierwszych kąpieli. Oferty na wiosenny urlop w Turcji kuszą cenami, wręcz szkoda z nich nie skorzystać. Tylko dzisiaj bajeczna riwiera w tak atrakcyjnej cenie.

Ceny są aktualne na dzień publikacji.