Okazja dnia. Tydzień w maju na Costa Brava za 1758 zł

Ostatni tydzień maja to świetny moment na wczasy nad Morzem Śródziemnym. Kuszą wysokie temperatury, brak tłumów i atrakcyjne ceny. Strzałem w dziesiątkę będzie Hiszpania.

Costa Brava jest mekką turystów z całego świata. To tu znajdują się zarówno jedne z najpiękniejszych plaż Europy, jak i liczne ukryte zatoki. Tutejsze nadmorskie miejscowości należą do najpopularniejszych kurortów w Hiszpanii. W sezonie tętnią życiem, a masa dyskotek i klubów przyciąga imprezowiczów z całego świata. Fani zwiedzania poczują się tu jak w niebie – Girona, Barcelona i Montserrat to tylko początek długiej listy atrakcji w okolicy.