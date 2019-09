Okazja dnia. Wczasy w Czarnogórze w ofercie last minute

Dziś zapraszamy nad Zatokę Kotorską do Czarnogóry. Hotel Kumbor Beach jest świetnym miejscem na odpoczynek, a do tego dobrze usytuowanym. Dzięki temu można pobyt urozmaicić zwiedzaniem takich miejsc jak Herceg Novi. Można również zaoszczędzić ponad 1000 zł, wyjeżdżając z Poznania. Nawet jutro.



Zatoka Kotorska słynie ze swej urody (Shutterstock.com)

Kumbor Beach to nowoczesny czterogwiazdkowy hotel otwarty w 2019 r. Znajdziemy tu przestronne i eleganckie lobby, restauracje z kuchnią lokalną, międzynarodową, a także wegańską. Nie zabraknie barów i muzyki na żywo. To wszystko oczywiście objęte formułą all inclusive.

Każdy znajdzie tu coś dla siebie, w tym rodziny z dziećmi. W kurorcie znajduje się ok. 250 m kw. basen, a także 50 m kw. dla najmłodszych. Znajdziemy przy nich plac zabaw. Ponadto czekają na nas wieczorne animacje, siatkówka plażowa, rzutki, bilard, piłkarzyki i mini-klub dla dzieci w wieku 4-8 lat.

Zatoka Kotorska to jedna z najpiękniejszych zatok na świecie. Przyciąga nie tylko krajobrazami przypominającymi fiordy norweskie, ale również zabytkowymi miasteczkami, malowniczymi plażami czy wyspami.

Jednym z miasteczek, które koniecznie polecamy odwiedzić to Herceg Novi, które nosi przydomek miasta kwiatów. Możemy zwiedzić urokliwe stare miasto, liczne forty czy piękny monastyr położony koło winnicy. Oprócz zwiedzania miejsc historycznych warto wybrać się na plaże. Zatoka Kotorska to 25 km wybrzeża, dlatego znajdziemy tu najróżniejsze miejsca do wypoczynku. Od piaszczystych, ustronnych miejsc, po skalne i żwirowe plaże.

Do odwiedzenia Czarnogóry we wrześniu zachęca także temperatura, 25 st. C i nadal ciepła Zatoka Kotorska.

Ceny są aktualne na dzień publikacji.

