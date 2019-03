Okazja dnia. Zakynthos - majówka w Grecji

Na zakończenie tygodnia piątkowa oferta na zbliżającą się majówkę. Wylatujemy z Katowic 26. kwietnia, spędzamy tydzień przy samej plaży na Zakynthos z pełnym wyżywieniem all inclusive i wracamy 3. maja. A na miejscu mnóstwo wycieczek fakultatywnych.

Majówka w Grecji

W terminie 26.04-3.05.2019 wypoczniemy na południu wyspy Zakynthos, na malowniczym wybrzeżu. Majówka w Grecji z pewną pogodą, dużą ilością słońca i 24 st. C w ciągu dnia jest dzisiaj dostępna w atrakcyjnej cenie first minute. Za tydzień tuż przy plaży w formule all inclusive z bezpośrednimi przelotami z Katowic oraz transferami zapłacimy ok. 2253 zł od osoby.