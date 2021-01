Okrutna prawda o losie kotów w starożytnym Egipcie. Kapłani dla zysku zabili miliony czworonogów

Miasto kotów

Nic zatem dziwnego, że polujące na myszy zwierzęta otaczano czcią, która z czasem tylko rosła. W końcu około 3000 lat temu Bastet – a co za tym idzie również mruczki – doczekała się własnego, okazałego miejsca kultu. Usytuowano je w położonym w delcie Nilu Bubastis. Jak podaje Swan:

Opieka nad kotami była obowiązkiem kapłanów, którzy nie tylko karmili je, lecz również organizowali zwierzętom gody i zachęcali do wychowania kociego potomstwa na terenie świątyni.

Co roku odbywał się tam także specjalny festiwal na cześć Bastet, w którym brały udział dziesiątki tysięcy ludzi. Ale rosnąca z dekady na dekadę popularność Bastet miała paradoksalnie opłakane skutki dla samych kotów.

Dochodowy interes kapłanów

[…] prawdziwymi hodowcami kotów. Koty rozmnażano i trzymano w nieludzkich warunkach jedynie po to, by je zabić, zabalsamować i sprzedać przesądnym pielgrzymom.

Koty nie cieszyły się długim życiem – tylko mały odsetek kocich mumii należał do zwierząt, które przetrwały więcej niż dwa lata. Ponadto ślady na mumiach dowodzą, że kotom łamano kręgosłupy.

Posążek przedstawiający Bastet z VI lub VII w. p.n.e. Obecnie można go podziwiać w Luwrze

Miliony uśmierconych zwierząt

Proceder handlu kocimi truchłami szybko urósł "do rangi przemysłu". O jego skali najlepiej świadczy to, że w latach 80. XIX w. pewien Egipcjanin na swojej ziemi odkrył około 300 tys. mumii łowców myszy. 80 tys. z nich sprzedał potem Anglikom. Posłużyły jako nawóz do użyźniania pól w okolicach Liverpoolu.