Opowieść o kuchni starej stolicy Chin

Odrodzenie oficjalnej kuchni Shaanxi

Czytając dziś zapisy historyczne można wywnioskować, że w czasach dynastii Tang, w czasie pałacowych bankietów, na stołach często pojawiały się owoce morza, między innymi ogórek morski czy uchowiec. Smakołyki przybywały do Chang'an, czyli dzisiejszego Xi'anu, który tysiące lat temu był stolicą czasów dobrobytu, pokonując ogromne odległości. Długi czas transportu powodował, że cesarscy szefowie kuchni, otrzymywali w formie suszonej płetwy rekina, ogórki morskie, uchowce itp. Moczenie i przyrządzanie wywaru było niezbędnymi procesami podczas przygotowywania tych suszonych produktów, ale to właśnie one tworzyły niepowtarzalny smak pałacowych potraw. W późniejszych czasach kuchnię wywodzącą się z cesarskiego pałacu nazwano kuchnią oficjalną.Oficjalna kuchnia Shaanxi wywodzi się z dynastii Zhou i rozkwitła w czasach dynastii Han i Tang, a w czasach późniejszych mocno się rozwinęła. Dopiero jednak pod koniec panowania dynastii Qing została ona systematycznie uporządkowana przez znanych szefów kuchni z Shaanxi. Warto wiedzieć , że składniki wykorzystywane do przygotowywania potraw w oficjalnej kuchni były zawsze najwyższej jakości, a to powodowało, że przygotowanie dań tej kuchni od zawsze było niezwykle pracochłonne i czasochłonne. W związku z tym przed połową lat 80-tych. XX wieku, niezbyt często sięgano po przepisy kuchni oficjalnej. Na stołach zwykłych ludzi prawie nie występowały takie dania. Wysokiej klasy i wykwintna kuchnia oficjalna uległa niemal zapomnieniu podczas historycznych zawirowań, natomiast dania z ulicznych restauracji i ulubione przez mieszkańców zwykłe codzienne potrawy stopniowo stawały się synonimem kuchni Shaanxi.