Oprowadza turystów po polskim mieście. "Zawsze sobie obiecuję, że będę spisywać zabawne historie"

To będzie trudne. Jeśli chcemy zobaczyć atrakcję np. prezentowaną o konkretnej godzinie to nie mamy wyjścia, musimy pojawić się o czasie. Jednak, jeśli chcemy przejść się po w miarę pustym mieście, może warto wstać raz wcześniej i rozpocząć spacer między godz. 7 a 8. Druga kwestia dotyczy zwiedzania dwóch bardzo popularnych miejsc - Muzeum II Wojny Światowej i Europejskiego Centrum Solidarności. Jeżeli kupujemy bilety grupowe przez internet, to upoważniają one nas do wejścia w przedziale czasowym np. między godz. 14 a 16. Niemal wszystkie grupy zbierają się przed wejściem o pełnej godzinie i wtedy robi się prawdziwy tłok. Myślę, że godziny 14.20 albo 14.40 będą bardziej komfortowe.