Orient Express będzie odnowiony. Te wagony przez kilka lat stały w Polsce

Skąd wagony wzięły się w Polsce?

Wagony, które dziś są odnawiane, przez lata znajdowały się w województwie lubelskim. Rodzi się pytanie, co one tam robiły. Otóż jeden ze składów o nazwie Orient Express obsługiwał na początku XXI wieku pociągi turystyczne we wschodniej części Europy, głównie do Rosji. Z tego względu w czasie podróży (na przejściach granicznych) trzeba było zmieniać część taboru kolejowego, zwaną wózkami.