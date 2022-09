Koszmarna podróż TLK. Pierwsza klasa bez kontaktów i toalety

Pan Szymon podzielił się tym, jak wyglądał jego przejazd pociągiem TLK "Małopolska" z Krakowa do Gdańska, a właściwie do Warszawy, bo pasażer postanowił przedwcześnie ją zakończyć. Mimo że zdecydował się wydać nieco więcej i kupił bilety na przejazd pierwszą klasą, to komfort podróży był wyjątkowo niski.