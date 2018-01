Orkan szaleje nad Europą. Dotarł już do kilku krajów

Orkan Eleanor szaleje nad Wielką Brytanią, Francją, Holandią i Belgią. Zawieszono ruch na lotniskach w Miluzie i Strasburgu, a w Paryżu zamknięto dla turystów m.in. wieżę Eiffla. Wiele domów zostało zniszczonych i odciętych od prądu.

Orkan Eleanor, który osiąga prędkość w podmuchach do 120 km/h, wywołał przez ostatnią dobę wiele szkód. Najbardziej są one odczuwalne na zachodzie i północy Francji oraz w regionie paryskim, gdzie już 30 tys. gospodarstw domowych zostało pozbawionych prądu (w sumie w samej Francji ok. 200 tys.). W Paryżu do czwartku lub piątku nie będą udostępnione turystom: wieża Eiffla, stołeczne parki, ogrody i cmentarze.