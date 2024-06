Ostatni dzwonek na tanie wakacje. W tym terminie wypoczniesz za niewielkie pieniądze

Jakie są najpopularniejsze kierunki?

- Nasi klienci najliczniej podróżują do Turcji i Egiptu. Ogromną popularnością cieszą się również kraje takie jak Grecja, Tunezja i Hiszpania - mówi Paulina Fras z Wakacje.pl. - Dla osób ceniących kameralność, brak tłumów oraz dla tych, którzy chcą poznać nowy, atrakcyjny kraj, odpowiednie będą Cypr i Maroko. To właśnie Maroko staje się coraz popularniejszym kierunkiem na wyjazd last minute. Trend wzrostowy jest tu bardzo dobrze widoczny - dodaje.