Ostrzeżenie w Tatrach. W weekend w górach będą burze

Niezwykle istotne jest zaplanowanie wycieczki tak, by nie wracać także z gór wieczorem lub nocą. Właściwą porą na wyruszenie w góry jest poranek, gdy nie ma jeszcze upałów, a powrót odbędzie się za dnia.

Serwis Tatromaniak wyjaśnia, jak poradzić sobie w sytuacji, gdy jednak burza niespodziewanie pojawi się, a turystom nie uda się jeszcze bezpiecznie zejść na dół. Przestrzegają, że nie wolno bagatelizować żadnych grzmotów i liczyć, że burza jednak zmieni swoją trasę i przejdzie bokiem. Warto wiedzieć jak obliczyć, ile kilometrów od nas jest burza, by móc zwiększyć tempo marszu lub zastanowić się nad innym rozwiązaniem, które pozwoli nam ukryć się przed piorunami i deszczem. Najprostszą metodą jest policzenie, ile sekund mija od pojawienia się błysku do usłyszenia grzmotu. Przyjmuje się, że jeśli czas ten wynosi 3 sekundy, burza jest ok. kilometr dalej.