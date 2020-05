Otwarcie granic w Europie. Kraje szykują się do wakacji

Hiszpania

W niektórych regionach Hiszpanii już od dwóch tygodni mogą działać hotele, restauracje oraz bary. Od 15 do 24 maja każdy obcokrajowiec przyjeżdżający do Hiszpanii ma obowiązek poddania się 14-dniowej kwarantannie.

Władze Wysp Kanaryjskich planują wdrożenie systemu cyfrowych profilów medycznych. Turyści będą zobowiązani do posiadania zainstalowanej na telefonie aplikacji z wynikami badań potwierdzonych przez hiszpańskie władze.

Włochy

Mimo iż restrykcje są stopniowo znoszone od 4 maja, to granice państwa nadal zostają zamknięte dla turystów. Władze zadeklarowały, że 3 czerwca zostaną otwarte granice dla krajów Unii Europejskiej oraz dla Szwajcarii.

Sektor turystyczny w kraju poniesie straty liczące nawet 120 mld euro, dlatego rząd zachęca rodaków do spędzania wakacji we własnym kraju. Premier Włoch, Giuseppe Conte postanowił dofinansować branżę, przeznaczając rodzinom o niskich dochodach bony turystyczne o łącznej wartości 2 mld euro.

Grecja

Cypr

Władze kraju planują od 9 czerwca przywrócić na wyspę pełny ruch lotniczy. Będą się tam wówczas mogli także pojawić pierwsi turyści. Portal "dziennik.pl", podaje, że rząd stara się zachęcić do przyjazdu turystów z regionu Zatoki Perskiej i Bliskiego Wschodu, ponieważ do tej pory większość przyjezdnych pochodziła z Rosji i Wielkiej Brytanii – krajów, które pandemia uderzyła szczególnie dotkliwie.

Chorwacja

Turcja

Turcja zapowiada wprowadzenie certyfikacji obiektów i usług turystycznych. Ma to zapewnić bezpieczeństwo turystom i pracownikom branży. Lista certyfikowanych hoteli, restauracji i form sportowych będzie udostępniona firmom turystycznym oraz na stronach internetowych. Władze zapowiadają otwarcie granic w połowie czerwca.

Portugalia

Granice Portugalii pozostaną zamknięte minimum do 15 czerwca. Na ten czas władze planują otwarcie hoteli, restauracji oraz plaż. Do końca maja zostaną określone zasady korzystania z plaż w Portugalii (m. in. dozwolona liczba osób przebywających na plaży).