Pająk gigant w Australii. "To nasz największy"

Ciarki mogą przejść po plecach, kiedy spojrzymy na nagranie opublikowane w mediach społecznościowych Astralian Reptile Park. " Zejdź z drogi Herkulesie. Hemsworth to nowy największy pająk" - napisano pod nagraniem na Facebooku.

Jego potężne rozmiary i jadowitość budzą respekt. - Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że do parku trafiają całkiem duże pająki, ale otrzymanie tak wielkiego samca, to jak wygrana na loterii - powiedziała Teni w rozmowie ze Sky News Australia.