Pałac Kultury i Nauki. Kontrowersyjny symbol stolicy

Przy oddaniu do użytkowania, Pałac Kultury i Nauki otrzymał imię Józefa Stalina i miał symbolizować przyjaźń polsko-radziecką, która miała być tak trwała, co wzniesiony w zaledwie 3 lata monumentalny gmach. Co ciekawe, budynek nie przypadł do gustu większości polskiego społeczeństwa. Wśród ludu pojawiały się głosy co do pretensjonalnej architektury nowego symbolu stolicy, wielu twierdziło także, że nie jest to symbol przyjaźni, lecz zniewolenia.