Pałac ociekający złotem. Wyjątkowa willa zachwyca na każdym kroku

Wycieczka po muzeum

Rumuńska rezydencja otwarta jest dla zwiedzających od wtorku do niedzieli od godziny 10 do 17. Turyści nie odwiedzą muzeum w poniedziałki oraz dni ustawowo wolne. Kupując bilety, można zdecydować się na przewodnika audio lub osobę, która oprowadzi nas po pałacu. Wycieczka z przewodnikiem kosztuje 65 lei rumuńskich (ok. 56 zł) od osoby. Wybierając audioprzewodnik, zapłacimy zaledwie 20 lei (ok. 18 zł). Dzieci do lat 7 za wstęp nie płacą, a studentom, emerytom i rencistom przysługują zniżki. Willę zwiedza się w grupkach liczących minimum 5, a maksimum 15 osób.