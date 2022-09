Pamiątki średniowiecza na Warmii i Mazurach. Podpowiadamy, które z nich warto zobaczyć

Z imponującego niegdyś szczycieńskiego zamku obecnie pozostały tylko ruiny, ale dzięki rewitalizacji stały się one ciekawą atrakcją turystyczną. Na całorocznej ekspozycji pokrytej szklanym dachem można obejrzeć relikty odnalezione podczas prac konserwatorskich. Szczególnie imponująco ruiny prezentują się wieczorem i nocą dzięki atrakcyjnemu podświetleniu. Co ciekawe, zamek w Szczytnie zasłynął dzięki powieści Henryka Sienkiewicza "Krzyżacy". To tutaj został uwięziony i okaleczony Jurand ze Spychowa, poszukujący porwanej córki. We wznoszącym się nieopodal gmachu ratusza znajduje się Muzeum Mazurskie z ekspozycjami poświęconymi historii i kulturze materialnej Mazur.