Panika na włoskiej wyspie. Wszystkiemu winien 91-latek

Wyspa zachwyci każdego

Sycylia to prawdziwa "Perła Morza Śródziemnomorskiego", która każdego roku odwiedzana jest przez tłumy turystów. Wyspa szczyci się rekordową w Europie liczbą godzin słonecznych w ciągu roku, co sprawia, że to prawdziwy wakacyjny raj. Kusi przepięknymi plażami, bogactwem zabytków i fantastycznymi krajobrazami.