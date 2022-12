Park Miniatur miał być atrakcją Warszawy. Trudno uwierzyć, jak teraz wygląda

Zdewastowany Park Miniatur w Warszawie

Miejsce aktualnie przypomina raczej śmietnisko niż atrakcję. Choć właściciel parku - Rafał Kunach - zgłaszał problemy straży miejskiej, to nic się nie zmieniło. Mężczyzna już w lipcu poinformował, że koszt napraw przekracza 100 tys. zł, więc rezygnuje on z zajmowania się tym miejscem. Jednak do tej pory z makietami nic nie zrobiono i nadal straszą one w centrum Warszawy.